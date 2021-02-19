Париж, , 00:28 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 в Тихом океане у берегов французской островной территории Уоллис и Футуна, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения располагался в 160 километрах к востоко-юго-востоку от населенного пункта Ало на глубине 10 километров. Служба также указывает его координаты: 14,8785 градусов южной широты и 176,7413 градусов западной долготы. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 17 километрах к юго-западу от Домпу на глубине 113 километров. Пострадавших не было.