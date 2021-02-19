Богота, , 00:24 — REGNUM Колумбийские спасатели ликвидируют последствия сильного взрыва, который произошёл в Боготе (Колумбия) около полудня по местному времени, сообщила 18 февраля радиостанция La FM.

По предварительной информации, инцидент произошёл на юге колумбийской столицы, на территории местного завода. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение на складе чистящих средств.

Во время взрыва пострадали четверо человек, им оказана скорая медицинская помощь. На месте работают более 30 пожарных и специальная группа по опасным материалам. Ситуация находится на контроле местных властей.

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