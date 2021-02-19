Валенсия, Испания, , 00:29 — REGNUM 18 февраля министерство автономного сообщества Валенсия зарегистрировало 92 новых летальных случая в результате заболевания COVID-19. За последние 24 часа число зараженных коронавирусом в регионе выросло на 3 065 человек. Об этом сообщила газета El Mundo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Из 92 погибших от COVID-19 за прошедшие сутки в Валенсии 35 человек являлись постояльцами домов престарелых.

В настоящее время зарегистрировано 21 064 активных случая протекания COVID-19, что составляет 5,5% положительных результатов тестов от общего числа.

В настоящее время с диагнозом COVID-19 в больницах Валенсии находятся 1 848 человек. 419 человек получают помощь медиков в реанимационных отделениях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании от COVID-19 вакцинировали свыше 2,7 млн человек