Мадрид, , 00:12 — REGNUM 18 февраля министерство здравоохранения Испании уведомило, что за последние 24 часа было явлено 14 515 новых случаях заражения коронавирусом и зарегистрировано 388 случаев смерти в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщила газета El Mundo.

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По состоянию на 18 февраля всего в стране было выявлено 3 121 687 случаев заражения коронавируса. Общее число смертей в результате заболевания COVID-19 составляет 66 704.

Наиболее пострадавшим регионом Испании является автономное сообщество Мадрид, где в результате пандемии от COVID-19 скончался 13 461 человек на 570 874 зараженных. За ним следуют Каталония и Андалусия — 10 089 умерших на 558 047 инфицированных и 7 878 умерших на 464 449 инфицированных соответственно.

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