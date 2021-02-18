Йошкар-Ола, , 23:53 — REGNUM В отношении 58-летнего директора МБУК «Центральная клубная система» Моркинского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

По версии следствия, мужчина в течение почти двух лет утверждал табель учета использования рабочего времени аккомпаниатора, которым работал его сын, указывая недостоверные данные. В результате сыну чиновник незаконно выплачена заработная плата в размере 42 тыс. рублей

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле был осужден 55-летний бывший депутат Собрания депутатов одного из сельских поселений Сернурского района по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенном лицом с использованием своего служебного положения»). Установлено, что депутат, являясь главой «Сернурводоканала» в сентябре 2019 года получил от сотрудника организации деньги, выданные ему под отчет, и приобрел на них листы профнастила. Купленный материал он использовал для строительства забора на личном участке. От сотрудника в дальнейшем он потребовал подписать акт приемке выполненных работ, куда были внесены фиктивные сведения об использовании профнастила для ремонта ограждения водозабора.

От его действий ущерб администрации района составил 17,9 тыс. рублей.

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