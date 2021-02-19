Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM Доследственная проверка назначена после смертельного ДТП, которое произошло на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону 18 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, водитель грузовика допустил столкновение со стоявшей на мосту автовышкой. В люльке на момент аварии находились две рабочих в возрасте 26 и 28 лет. В результате столкновения оба упали на железнодорожные пути. Один из рабочих погиб на месте, второй получил травмы и был доставлен в больницу.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

ИА REGNUM сообщало, что дорожно-транспортное происшествие на проспекте Стачки парализовало движение по мосту и прилегающим улицам.

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