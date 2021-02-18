Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Инфраструктура и электросети Соединенных штатов оказались не готовы к пришедшим холодам и снегопадам, заявила 18 февраля на брифинге советница президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

По ее словам, на сегодняшний день из-за холодов и снежных штормов только в Техасе более 670 тыс. остаются без электричества, а еще 260 тыс. человек лишились водопроводной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за накрывших США холодов и обильных снегопадов в целом ряде штатов вышла из строя система энергоснабжения.

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