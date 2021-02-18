Ижевск, , 21:46 — REGNUM В муниципальные образовательные учреждения города Ижевска поступили сообщения об угрозе минирования объектов. Об этом сообщает администрация города.

Образовательные организации приняли все необходимые меры реагирования, которые предусматривают действующие инструкции о ситуации при угрозе теракта. Правоохранители и сотрудники экстренных служб провели в школах необходимые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же анонимное сообщение о минировании поступило в новокузнецкую гимназию №17 (Кемеровская область). Также стало известно об эвакуации сотрудников и учащихся школы №91.

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