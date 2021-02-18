Череповец, Вологодская область, , 20:31 — REGNUM На промплощадке «Северстали» произошел пожар из-за порыва на газовом трубопроводе. Об этом сообщил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

«Коллеги, сообщаю об опасном событии на станции Западная нашей промплощадки. Сегодня около 14 ч там зафиксировано возгорание в результате прорыва на газовом трубопроводе», — написал он в соцсети.

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, причиной ЧП стали некорректные действия водителя БелАЗа — он не справился с управлением и съехал на обочину и повредил опору трубопровода.