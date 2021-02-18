Осло, , 19:29 — REGNUM 18 февраля в Норвежском институте общественного здравоохранения сообщили об обнаружении новой мутации коронавирусной инфекции. По данным ведомства, данная мутация может быть более заразной, чем ранее обнаруженные варианты SARS-CoV-2. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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По своей структуре мутация схожа как с «британским», так и с «южноафриканским» штаммами.

«Мы пока не знаем, является ли она более заразной, но, это вполне вероятно», — заявила представитель ведомства Лайн Волд.

По состоянию на 18 февраля на территории Норвегии зарегистрировано 700 случаев заражения «британским» штаммов коронавируса и 42 случая заражения «южноафриканским» штаммом.