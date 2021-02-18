Ростов-на-Дону, , 19:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону дорожно-транспортное происшествие парализовало движение по мосту Стачки и прилегающим улицам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Общественный транспорт и автомобильное движение фактически остановились в районе, прилегающем к месту аварии. В течение двух часов на мосту Стачки продолжали работать полицейские и следователи. Зерновоз, водитель которого стал виновником трагедии, пока остался на месте происшествия.

ИА REGNUM сообщало, что в результате ДТП на мосту Стачки погиб один человек, за жизнь второго борются врачи. Рабочие, выполнявшие монтаж рекламного баннера, упали на железнодорожные пути.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону двое рабочих сорвались с моста