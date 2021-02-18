Нью-Дели, , 19:01 — REGNUM В результате сходе ледника в штате Уттаракханд на севере Индии, по последним данным, погиб 61 человек, судьба ещё более 140 человек остаётся неизвестна. Об этом сообщает 18 февраля телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что личности половины найденных погибших пока не удаётся установить, продолжается процедура опознания тел. Власти также не исключают, что многие из людей, которые числятся пропавшим, вероятнее всего не выжили. Поисково-спасательная операция на месте продолжается.

Напомним, ледник сошел утром 7 февраля в Гималаях, в долине Дхаулиганги, где строится гидроэлектростанция мощностью 520 МВт. Массы льда стали причиной наводнений в высокогорных районах страны, ЧП также привело к разрушению нескольких мостов.

Министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх сообщил, что общая сумма ущерба от схода ледника, по предварительным оценкам, составляет около 15 млрд рупий (свыше $200 млн).