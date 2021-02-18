Нижний Новгород, , 18:21 — REGNUM По улицам Автозаводского и Сормовского районов Нижнего Новгорода плывут машины. Предположительно, произошел прорыв систем водоснабжения. Об этом пишут нижегородские СМИ 18 февраля.

Очевидцы выкладывают фото последствий аварии и гневно комментируют работу властей в социальных сетях.

«В Седьмом микрорайоне Сормовского района на дорогах кипяток», — цитирует нижегородцев «Репортер — НН».

«На проспекте 70 лет октября, тоже все в кипятке, вы что там, совсем не работаете? Где губернатор и мэр, почему город тонет в кипятке и в сугробах? Ау, администрация!», — написал Илья Калинин.

Потоп в Автозаводском районе нижегородцы описывают так: «дорога в переулке Моторном в Автозаводском районе Нижнего Новгорода днем 18 февраля превратилась в неглубокую речку, по которой, неспешно, со скоростью весельных лодок перемещаются автомобили».

В Водоканале сообщили, что причиной происшествия стал прорыв системы водоснабжения.

«Аварийная бригада уже приступила его ликвидации и откачке воды. Также впоследствии будет убрана наледь, которая образуется на дороге», — пишет портал «В городе N».

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