Ростов-на-Дону, , 18:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, второй получил тяжелейшие травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 18 февраля.

Двое рабочих рекламной фирмы монтировали баннер в районе моста на проспекте Стачки, находясь в автовышке. В это время, предположительно, водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался вавтовышку. Врезультате двое мужчин сорвались вниз и упали на железнодорожныепути.

«От полученных травм один из них скончался на месте, за жизнь второго борются врачи. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.