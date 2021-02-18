Верхнедонской район, , 18:07 — REGNUM В Верхнедонском районе Ростовской области выявили случай бешенства. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии 18 февраля.

Очаг инфекции зарегистрирован в станице Казанской. Носителем заболевания стала собака. В очаге привиты все животные, которые могли контактировать с дворнягой. Сын хозяина собаки и ветврач, выезжавший на вызов, направлены в медучреждение.

В настоящее время решается вопрос о введении на отдельной территории станицы Казанской ограничительных мер.