Верхнедонской район, 18 февраля 2021, 18:07 — REGNUM В Верхнедонском районе Ростовской области выявили случай бешенства. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии 18 февраля.
Очаг инфекции зарегистрирован в станице Казанской. Носителем заболевания стала собака. В очаге привиты все животные, которые могли контактировать с дворнягой. Сын хозяина собаки и ветврач, выезжавший на вызов, направлены в медучреждение.
В настоящее время решается вопрос о введении на отдельной территории станицы Казанской ограничительных мер.