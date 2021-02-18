Оренбург, , 17:52 — REGNUM В гимназии #1 Оренбурга произошло массовое заболевание учеников. После приема пищи в образовательном учреждении дети почувствовали недомогание. В мэрии заявили, что ситуацию с несколькими случаями заболевания гимназистов держат на контроле все ответственные службы.

«Проведены оперативные исследования медицинскими службами, взяты необходимые пробы, заболевшие обратились в медицинские организации по месту жительства. Как только появятся результаты анализов, можно будет делать какие-то выводы», — сказала начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко.

Пока проводится эпидрасследование бригада пищеблока отстранена, специалистов комбинат школьного питания заменит. Проведена обработка помещений образовательного учреждения в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.