Магнитогорск, Челябинская область, , 17:19 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области пьяный пассажир трамвая открыл стрельбу по подросткам. Об этом пишут СМИ.

Как пишет Накануне.Ru, инцидент произошёл поздно вечером 17 февраля на остановке Советской Армии. Подростки 16 и 17 лет зашли в трамвай №17. Один из них был в беспроводных наушниках. К нему подошёл пьяный гражданин и потребовал выключить музыку, а также оскорблял и затем ударил. Как пишет Накануне. .Ru, юноши решили выйти из трамвая. Тогда пассажир выстрелил им вслед из пневматики.

Одному юноше пуля попала в висок, а второму — в палец на ноге и бедро. В полиции журналистам сообщили, что происшествие зарегистрировано. Подростки не получили серьёзных ранений. Напавшего на них ищут.