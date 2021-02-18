Ростов-на-Дону, , 16:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор активистке общественной организации «Открытая Россия». Октябрьский районный суд признал Анастасию Шевченко виновной в участии в деятельности иностранной организации. Это первое уголовное дело в России, которое было возбуждено по закону об «иностранных агентах» (ст. 284.1 УК РФ).

Ростовчанку приговорили к четырём годам лишения свободы условно. Согласно решению суда, Шевченко освобождена из-под домашнего ареста.

Анастасия Шевченко была задержана в январе 2019 года и помещена под домашний арест. Наряду с этим обыски прошли у других членов организации «Открытая Россия».