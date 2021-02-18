Тюмень, , 16:55 — REGNUM Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла семилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Вечером 17 февраля 2021 года на улице Избышева в Тюмени 50-летний водитель на Volkswagen Polo сбил ребёнка. Девочка от полученных травм скончалась в больнице. По данным следствия, виновник ДТП находился в состоянии опьянения и пытался скрыться. На данный момент он задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»).