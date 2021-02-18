Посёлок городского типа Кировское, Крым, , 16:41 — REGNUM Подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции, задержан в Республике Крым, сообщили 18 февраля в пресс-службе Главного следственного комитета Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

ДТП произошло вечером 2 февраля в Кировском районе, служебный автомобиль полиции столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял местный житель. На месте аварии погибли трое сотрудников полиции. Сотрудник конвойной службы и перевозимый им осужденный гражданин, а также велосипедист, проезжавший мимо, и водитель Skoda с травмами были госпитализированы.

Предварительно установлено, что служебный автомобиль «Лада Приора», в котором находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, с включенными проблесковыми маячками двигался после оглашения приговора из Кировского районного суда в следственный изолятор Симферополя. На 10-м километре автодороги Кировское — Приветное водитель Skoda сбил сначала велосипедиста, а затем вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль полиции.

В настоящее время следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.