Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM За января 2021 года в Санкт-Петербурге произошло около 300 ДТП из-за нарушение водителями правил дорожного движения (ПДД). Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

По данным ГИБДД, в январе 2021 года произошло 339 дорожно-транспортных происшествий, из них 288 (85%) — из-за нарушений водителями правил дорожного движения. В результате ДТП погибло 23 человека и пострадало 390 человек.

При этом аварийность, и количество пострадавших существенно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в январе 2020 года произошло 507 ДТП, в которых погибло 25 человек и пострадало 600.

«По сравнению с прошлым годом более чем на 30% уменьшилось и количество аварий из-за нарушений водителями правил дорожного движения (в январе 2020 года таких ДТП было 430)», — уточнили в управлении.

За весь 2020 год, по информации ГИБДД, в Санкт-Петербурге произошло 5227 дорожно-транспортных происшествий, из которых более 80% произошли по вине нарушителей дорожного движения.

Несмотря на положительную динамику, количество дорожно-транспортных происшествий и нарушений ПДД в Петербурге остаётся высоким. Как отмечают в ГМЦ, в январе комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 180 тыс. нарушений, самые многочисленные из которых — нарушения скоростного режима (более 98%). Второе и третье место по итогам января заняли проезд на запрещающий сигнал светофора (1,9 тыс.) и нарушения требований остановки/стоянки (730).

Добавим, что в настоящий момент следят за скоростным режимом, соблюдением ПДД и обновкой на дорогах всего 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов.