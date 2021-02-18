Элиста, , 16:23 — REGNUM В Республике Калмыкия вступил в законную силу приговор в отношении бывшего начальника отделения тылового обеспечения регионального УФСИН России, сообщается на сайте прокуратуры РК.

Экс-сотрудник УФСИН был осуждён за крупную взятку — на общую сумму 285 тыс. рублей. В период с июня 2018 года по октябрь 2019 года за деньги он беспрепятственно принимал товары по заключённым госконтрактам.

Сотрудник ФСИН получил тюремный срок и лишён звания капитана внутренней службы.