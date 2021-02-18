Москва, , 16:23 — REGNUM Врачи московской детской больницы №9 им. Г. Н. Сперанского извлекли из желудка годовалого мальчика больше сотни шариков магнитного конструктора. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В пресс-службе рассказали, что ребёнок находился под присмотром старшей сестры. Мать, убирая игрушки, не нашла половины набора магнитного конструктора. Родители вызвали врачей, которые провели обследование детей. У девочки ничего необычного не нашли, а у мальчика в желудке собрался ком магнитных шариков.

«Специальными инструментами мы извлекли из желудка пациента аж 117 мелких инородных предметов!» — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии №2 Нодари Зурбаев. Его слова приведены в материале.

По словам врача, шарики не успели нанести серьёзного вреда желудку. Сейчас малыша готовят к выписке.