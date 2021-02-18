Марка, , 16:21 — REGNUM Группа членов «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожена в сомалийской провинции Нижняя Шабелле, сообщает 18 февраля Синьхуа.

Операцию против боевиков провела накануне, 17 февраля, Сомалийская национальная армия. Террористов атаковали на дороге между городами Джанале и Корьолей. Комментируя потери террористов, командующий армией Одава Юсуф Радж заявил:

«Боевики попытались оказать сопротивление войскам, однако мы одолели их, уничтожив 20 из них».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за десять дней перед вышеуказанной войсковой операцией в результате теракта в сомалийском штате Галмудуг погибли десять человек.

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