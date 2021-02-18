Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге несколько многоэтажных жилых домов Красносельского района остались без газа из-за аварии. Об этом 18 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации «ПетербургГаз».

Как уточнили в газораспределительной компании, сработала автоматика на двух газорегуляторных пунктах в районе проспекта Ветеранов.

«К 21:00 часам вечера планируем устранить неполадку», — отметили в организации.

Как сообщают жители района в социальных сетях, как минимум без газа в настоящий момент остались жильцы и учреждения домов на проспекте Ветеранов, 154, и улицах Тамбова и Здоровцева. Точное количество отключенных абонентов пока не установлено.

«На место выехали газовые службы района», — добавили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Красносельского района.