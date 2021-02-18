Скопин, Рязанская область, 18 февраля 2021, 16:10 — REGNUM Доследственная проверка по факту утечки бытового газа начата после возгорания легкового автомобиля у здания следственного отдела СК в Скопине Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе регионального ведомства.
По предварительным данным, произошла утечка газа из бытового газового баллона, находящегося в багажнике машины. Автомобиль загорелся, водитель и пассажир получили незначительные телесные повреждения.
Надлежащая правовая оценка будет дана действиям должностных лиц автозаправочной станции. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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