Скопин, Рязанская область, , 16:10 — REGNUM Доследственная проверка по факту утечки бытового газа начата после возгорания легкового автомобиля у здания следственного отдела СК в Скопине Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, произошла утечка газа из бытового газового баллона, находящегося в багажнике машины. Автомобиль загорелся, водитель и пассажир получили незначительные телесные повреждения.

«Известно, что незадолго до взрыва баллон был заправлен бытовым газом на автозаправочной станции Скопина», — уточнили в СК.

Надлежащая правовая оценка будет дана действиям должностных лиц автозаправочной станции. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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