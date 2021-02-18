Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM Руководитель коммерческой компании в Ростове-на-Дону, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СК РФ по региону 18 февраля.

Как полагают следователи, с 2015 года по 2017 год директор ООО уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль через создание искусственного документооборота о якобы существующих поставках упаковочного материала с подставными фирмами. Общая сумма задолженности превысила 25 млн рублей.

Материалы уголовного дела рассмотрит Кировский районный суд.