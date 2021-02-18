Афины , , 18:51 — REGNUM Полиция Греции 18 февраля задержала 60 человек, участвовавших во внезапном вторжении в министерство здравоохранения в знак поддержки осужденного террориста «17 ноября» Димитриса Куфодинаса. Об этом сообщает AMNA.

Ранее эта группа собралась у здания министерства в знак протеста, бросая листовки и поднимая плакат в поддержку Куфодинаса, который недавно был переведен в больницу после голодовки, длившейся более 38 дней. Затем они ворвались в здание министерства и вызвали полицию, которая задержала присутствующих и посадила их в автобусы, чтобы отвезти в полицейское управление в Афинах. 9 февраля сторонники Куфодинаса совершили налет на офис Афинско-Македонского агентства новостей.

Димитрис Куфодинас — преступник из организации «17 ноября», которая действовала в 1973 — 2002 годах и осуществила 103 террористических акта в Европе, Великобритании и США. Куфодинас осужден на 11 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы за участие в 11 убийствах, в разбойных нападениях и взрывах.