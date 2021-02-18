Цунтинский район, , 15:48 — REGNUM В Дагестане еще две лавины сошли в горном Цунтинском районе. Они перекрыли автодорогу, соединяющую с миром девять сел, общая численность домовладений в которых составляет 1465, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов Бежтинского участка. Общая численность проживающего в них населения составляет 7328 человек, в том числе 1833 ребенка.

В месте схода лавин работают дорожники. Две четверо работников Дагавтодора на двух единицах техники планируют расчистить снежные завалы до вечера 18 февраля.