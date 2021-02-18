Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону стали известны подробности массовой гибели пациентов в ковидном госпитале. Речь идёт об инциденте, который произошёл в октябре 2020 года на территории горбольницы № 20. Как выяснилось, от недостатка кислорода погибли девять пациентов, а не пять, как сообщалось ранее.

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По информации портала 161.ru, ещё четверо пациентов скончались в соседнем корпусе ковидного стационара. Об этом сообщила родственница одного из погибших в тот день пациентов. Сотрудники, которые несли дежурство в тот день, дали подписку о неразглашении информации от делиться произошедшим отказались.

ИА REGNUM сообщало, губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе пресс-конференции 26 января отметил, что причина смерти пациентов в ковидном госпитале будет установлена в рамках расследования уголовного дела. Виновных назовут следователи, считает глава региона.

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