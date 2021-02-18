Грозный, , 15:32 — REGNUM В горах Чечни попала в аварию пассажирская «Газель». На скользкой дороге в условиях плохой видимости из-за снегопада водитель не справился с управлением, и машина сорвалась в обрыв, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел сегодня, 18 февраля. В автобусе, следовавшем по автодороге Ведено — Дарго, в момент аварии находились люди. Одна из пассажирок — 62-летняя женщина — скончалась от полученных травм. Еще две пассажирки 59 и 57 лет получили травмы и доставлены в больницу. Водитель автомобиля в ДТП не пострадал.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.