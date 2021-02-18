Воронеж, , 15:25 — REGNUM Меру пресечения для троих задержанных по подозрению в экстремизме избрал Ленинский районный суд Воронежа 18 февраля, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. С ходатайством о мере пресечения в суд вышли следователи, для двух фигурантов они просили домашний арест, для одного — заключение под стражу.

По решению суда, 33-летний фигурант уголовного дела об экстремизме отправится под стражу на срок до 15 апреля, до этой же даты под домашний арест отправлен 18-летний подозреваемый. Самая мягкая мера пресечения избрана для 26-летнего подозреваемого: суд вынес запрет на совершение определенных действий — он не может использовать средства связи, посещать митинги и приближаться к остальным фигурантам дела ближе чем на 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля стало известно о задержании сторонников украинской молодёжной радикальной группы. У них была обнаружена экстремистская литература, холодное оружие, средства связи, а также предмет, похожий на боеприпас периода Великой Отечественной войны.

СК возбудил в отношении задержанных уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой»), ч.1 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК России.

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