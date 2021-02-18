Киев, 18 февраля 2021, 15:10 — REGNUM В Киевской области в посёлке Клавдиево-Тарасово на территории частного домохозяйства выявили вирус птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Киевской области.
В десятикилометровой зоне наблюдения оказались 17 населённых пунктов и одно предприятие, занимающееся содержанием и убоем птицы.
Напомним, ранее в Одесской области в частном доме у 16 человек выявили гепатит А. Среди заболевших 15 детей.
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