Джакарта, , 14:56 — REGNUM В Индонезии из-за оползней в округе Нгетос погибли 18 человек, сообщает CNN Indonesia.

Один человек все еще числится пропавшим без вести.

Совместная поисковая группа продолжит поиски под завалами с помощью служебных собак и тяжелого оборудования.

Известно, что из-за оползней в Индонезии оказались разрушенными восемь домов, 147 жителей также укрылись в здании начальной школы.

Как сообщало ИА REGNUM, главный инспектор полиции Восточной Явы Нико Афинта заявил, что 400 человек направлены для поиска пострадавших при оползнях в округе Нгетос.

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