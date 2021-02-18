Джакарта, 18 февраля 2021, 14:56 — REGNUM В Индонезии из-за оползней в округе Нгетос погибли 18 человек, сообщает CNN Indonesia.
Один человек все еще числится пропавшим без вести.
Совместная поисковая группа продолжит поиски под завалами с помощью служебных собак и тяжелого оборудования.
Известно, что из-за оползней в Индонезии оказались разрушенными восемь домов, 147 жителей также укрылись в здании начальной школы.
Как сообщало ИА REGNUM, главный инспектор полиции Восточной Явы Нико Афинта заявил, что 400 человек направлены для поиска пострадавших при оползнях в округе Нгетос.
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