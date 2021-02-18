Уфа, , 14:51 — REGNUM Тела двух человек были обнаружены в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в Хайбуллинском районе ночью 18 февраля на пульт спасателям поступила информация о пожаре в двухквартирном доме в н.п. Макан. По тревоге были подняты 11 огнеборцев на четырех единицах техники.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание: огонь прошелся по площади 80 кв. метров. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тела женщины 1971 года рождения и мужчины 1966 года рождения.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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