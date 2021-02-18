Одесса, Украина, , 14:50 — REGNUM В Одесской области осуждён мужчина, который бросил гранату в троих гостей. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

В сообщении говорится, что 45-летний житель Балтского района области признан виновным в покушении на убийство трёх человек и приговорён к 10 годам тюрьмы.

Напомним, в августе 2020 года в результате взрыва гранаты пострадали двое мужчин — 41 и 27-ми лет и 29-летняя женщина. Ранее они приехали в гости к сожительнице осуждённого.

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