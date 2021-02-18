Красноярск, , 14:12 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска 18 февраля рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

В пресс-службе напомнили, что Быков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Суд продлил Быкову срок содержания под стражей на два месяца (всего — до шести месяцев), то есть до 21 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа 2020 года стало известно, что следствие получило данные о причастности Быкова к организации убийства по найму.

По информации ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, летом 2004 года в красноярском посёлке Удачный Быков дал указание своему знакомому за 50 тысяч долларов США убить 42-летнего жителя города Красноярска Андрея Неколова, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промотходов.

Утром 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву у дома по улице Ады Лебедевой киллер выстрелил в мужчину не менее четырёх раз из пистолета ТТ.

По данному факту в отношении Быкова было возбуждено уголовное дело.

Также бизнесмен является фигурантом уголовных дел о руководстве преступным сообществом, организации двойного убийства, уклонении от уплаты налогов.

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