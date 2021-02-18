Киев, 18 февраля 2021, 14:11 — REGNUM В Киеве закрыты станции метро «Майдан Незалежности» и «Дворец Спорта» из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила 18 февраля пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
В пресс-службе Национальной полиции Киева подтвердили, что на место происшествия выехали взрывотехники, правоохранители и представители других экстренных служб.
Напомним, ранее в Одессе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в осуществлении почти 30 ложных «минирований».
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