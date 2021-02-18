Иркутск, , 14:04 — REGNUM Иркутские спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 19 февраля. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью местами по области сохранятся порывы северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели.

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»Во избежание происшествий проявляйте осторожность. При получении неблагоприятного прогноза погоды воздержитесь от поездок на дальние расстояния, выходов на туристские маршруты. Не оставляйте без присмотра детей», — призывают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Иркутской области ожидается похолодание.

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