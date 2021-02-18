Калуга, 18 февраля 2021, 14:22 — REGNUM Бывший руководитель группы материально-технического снабжения одного из акционерных обществ Калуги, являющегося предприятием нефтепродуктообеспечения с собственной сетью АЗС, обвиняется в крупном коммерческом подкупе. Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
По версии следствия, обвиняемый получил незаконное вознаграждение на общую сумму 508 тысяч рублей от представителей двух юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, которые хотели поставить продукцию на предприятие на выгодных для себя условиях. За данный подкуп руководитель подразделения коммерческой организации обеспечивал подписание с ними договоров на поставку продукции. Также обвиняемый способствовал победе конкретных юридических лиц на проводимых закупочных процедурах. Суммы подкупа перечислялись на личную банковскую карту сотрудника. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Данное преступление было выявлено сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступления УМВД России по Калужской области. Руководство предприятия нефтепродуктообеспечения после возбуждения уголовного дела в отношении своего сотрудника приняло решение о его увольнении.
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