Челябинск, , 13:48 — REGNUM В Челябинске на станции задержали 12 грузовых поездов. Причиной стал излом рельса, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Поломку выявили работники РЖД на станции Челябинск-Главный в парке «С». Железнодорожный путь был закрыт. К настоящему времени рельс заменили. Движение на данном участке восстановлено

Поезда оказались задержаны на 38 минут. Челябинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железной дороге и эксплуатации железнодорожного транспорта.