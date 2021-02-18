Барнаул, , 13:42 — REGNUM Барнаул продолжает бороться со снегопадами. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, МБУ «Автодорстрой» в ночь с 18 на 19 февраля планирует вывести на дороги краевого центра 137 единиц снегоуборочной техники, из них 35 единиц — наемные.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды: 19−20 февраля будет идти мокрый снег с дождём и метелями.

Читайте также: Жителей Алтая предупредили о снегопадах и морозе