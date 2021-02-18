Рим, , 13:42 — REGNUM Итальянская таможня задержала партию российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», предназначенной для небольшого государства Сан-Марино. Об этом сообщает 18 февраля санмаринская газета La Serenissima.

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Партию российского препарата заблокировали таможенники в Милане. Власти Италии объяснили, что вакцину пока не разрешило к применению Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), следовательно, её нельзя ввозить на территорию ЕС.

Республика Сан-Марино, в которой живут 33 тыс. человек, со всех сторон окружена территорией Италии. Маленькое государство не входит в ЕС и не может рассчитывать на получение вакцин по линии Евросоюза.

В январе итальянские власти обещали обеспечить Сан-Марино вакцинами, но пока таких поставок нет. Власти Сан-Марино в такой ситуации договорились о поставках «Спутника V» с Российским фондом прямых инвестиций.

Газета La Serenissima 16 февраля назвала ожидаемую поставку российской вакцины результатом «высокой дипломатии» в отношениях Москвы и Сан-Марино.

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