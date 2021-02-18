Гранада, Испания, , 13:32 — REGNUM Национальная полиция Гранады подтвердила задержание четырех протестующих в ходе ночных беспорядков на центральных улицах города. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на свои источники.

В полиции сообщили, что протестующие, требовавшие освободить рэпера Пабло Хаселя, в 19:00 по местному времени собрались возле правительственных зданий в центре города и прошли маршем по улице Гран-Виа в направлении Реалехо. Через несколько минут на улице Паванерас был сожжен первый мусорный контейнер.

По данным источников, затем участники марша рассредоточились по улицам, обособившись в мелкие банды. Вандалы начали перекрывать автомобильное движение мусорными контейнерами.

По последним данным, за два часа в регионе сгорело около десятка таких контейнеров. Кроме того, в полиции сообщили, что были зафиксированы повреждения частных автомобилей и городской инфраструктуры.

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