Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Водитель такси в Петербурге сексуально домогался до пассажирки, которая воспользовалась услугой заказа таксомотора через специальное приложение. Теперь женщине оказывают психологическую помощь. Об этом 18 февраля сообщает издание «Фонтанка».

Поздним вечером 17 февраля 41-летняя петербурженка воспользовалась приложением «Ситимобиль», чтобы вызвать такси до дома. Заказ, по предварительной информации, взялся выполнять 30-летний Шавкат, который довез пассажирку до нужного адреса в Красносельское районе города. Однако на подъезде к дому, на улице Маршала Казакова, таксист отодвинул сиденье и стал приставать к женщине.

«Полицейским она рассказала, что мужчина успел расстегнуть её куртку и оголить грудь, после ей удалось вырваться», — говорится в сообщении.

Помимо обращения в правоохранительные органы потерпевшая от рук извращенца сообщила о сексуальном домогательстве и в сам сервис онлайн-заказа такси. В «Ситимобиль» ее заверили, что аккаунт водителя был немедленно заблокирован.

«Мы обратились в таксопарк, чтобы они помогли оперативнее его найти. С пассажиркой сейчас работает наш сотрудник, ей оказывается психологическая помощь», — уточнили в пресс-службе компании.

Отметим, это не первый подобный случай с участием таксиста. Ранее сообщалось, как водитель во время выполнения заказа до аэропорта «Пулково» смотрел порно и мастурбировал на глазах у испуганной пассажирки. В итоге мужчину арестовали на пять суток за мелкое хулиганство.

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