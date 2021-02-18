Сочи, Краснодарский край, , 13:25 — REGNUM Более 10,5 тыс. жителей Сочи остаются без электроснабжения из-за сильного снегопада, прошедшего в городе-курорте 17−18 февраля, об этом написал в телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона прибыл в Сочи, где обсудил с мэром города Алексеем Копайгородским ход работ по устранению последствий стихии.

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«Накануне из-за снега отрезанными оказались несколько сёл, произошли обрывы проводов. Мэр Сочи Алексей Копайгородский доложил, что сейчас к работам привлечены все необходимые силы и средства. На расчистке улиц и дорог работает 94 единицы спецтехники, 174 человека. Больше 10,5 тысяч людей остаются без света. Вижу, что коммунальные службы делают максимум возможного», — написал Кондратьев.

Он уточнил, что работы по ликвидации последствий непогоды планируется завершить к вечеру 18 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации края, в ликвидации аварий участвуют 37 бригад, 121 человек. Задействована 61 единица техники, установлено 10 дизельных электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 февраля в Сочи прошли мощные снегопады. В результате тысячи жителей остались без энергоснабжения, в Хостинском районе произошёл сход снежной лавины на дорогу, а несколько горных сел оказались отрезаны от города.

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