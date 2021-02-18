Москва, , 13:19 — REGNUM Советский и российский актёр, народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался внезапно, а причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Об этом 18 февраля сообщает телеграм-канал Mash.

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По данным источника, 82-летний актёр, находясь у себя дома, потерял сознание. Его супруга, актриса Анастасия Вознесенская вызвала скорую помощь, но звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» умер до приезда врачей.

Ранее о смерти Андрея Мягкова рассказали в пресс-службе МХТ им. Чехова, в котором работал актер.

Как сообщало ИА REGNUM, имя ушедшего из жизни артиста Андрея Мягкова, уроженца Ленинграда, предложили увековечить на карте Петербурга. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания, единоросс и член Топонимической комиссии Алексей Цивилев.

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