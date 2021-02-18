Самара, , 13:12 — REGNUM Партию печеночного паштета, зараженного африканской чумой свиней (АЧС), уничтожили в Самарской области. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Сообщается, что в Башкирии в партии паштета, произведенного ООО «Гран-Мэр» в Белгородской области, был обнаружен геном возбудителя африканской чумы свиней. Этот паштет был доставлен в республику из АО «Торговый дом «Перекрёсток», которое расположено в г. Кинели Самарской области.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области направили требования в адрес данной фирмы по утилизации данного паштета. В результате 30 кг этой продукции были сожжены на утилизационном заводе в п. Дубовый Умет.

Отмечается, что в регионе сложилась сложная ситуация с африканской чумой свиней. Так, в прошлом году по области было зафиксировано 147 случаев АЧС, а в 2021 году — три случая АЧС.

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