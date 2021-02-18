Братислава, , 12:52 — REGNUM В Словакии полиции удалось задержать мужчину, который с вечера 17 февраля захватил и удерживал заложницу в одном из торговых центров города Кежмарок на востоке страны. Об этом сообщает Словацкое радио.

Известно, что 40-летний мужчина убил своих родителей в районе Кежмарока, а затем пытался скрыться в здании торгового центра. здесь он взял в заложники женщину. Освободить её стражи порядка смогли только ранним утром 18 февраля после длительных переговоров с предполагаемым преступником, пишет ТАСС. Через час после этого злоумышленник был задержан.

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Уточняется, что женщина во время инцидента физических травм не получила. Ей оказывается психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в городе Колпино 38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей своей жены в возрасте от трёх до 15 лет. Он заперся вместе с ними в квартире и угрожал убить их.