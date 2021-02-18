* запрещённая в России организация

Москва, , 12:27 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией и МВД в рамках спецоперации задержали в десяти регионах России членов «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что члены террористической организации были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Приморском, Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях.

По данным ФСБ, задержанные распространяли «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации». По данному факту возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 18 февраля, сотрудники ФСБ задержали в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. В ходе оперативных действий у задержанных изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, а также холодное оружие, средства связи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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